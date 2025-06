Berlin muss konsequent Kurs auf schulische Inklusion nehmen

So machen es schon in Bremen.

In dem Plan muss stehen, wer was bis wann macht.

In Berlin werden neue Förder-schulen in 4 Stadt-teilen gebaut.

Wappen Berlin

Foto: Gemeinfrei, public domain

Hohe Anzahl von Schulausschlüssen

Berlin (kobinet) In Berlin ist eine Entwicklung zu verzeichnen, die den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Bereich Bildung zuwiderläuft. Ein deutliches Signal hierfür sind die geplanten Neubauten von Förderschulen in insgesamt vier Bezirken, darunter Pankow, Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf und Neukölln. Auffällig ist, dass diese Neubauten sich vor allem auf Bezirke konzentrieren, die bereits eine hohe Anzahl an Förderschulen aufweisen. Ezgi Aydınlık, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am Deutschen Institut für Menschenrechte, betont dazu: "Am Beispiel von Neukölln und Reinickendorf wird ersichtlich, dass der anvisierte Bau von Förderschulen eng mit strukturellen Problemlagen wie sozialen Ungleichheiten und prekären Lebensverhältnissen verknüpft ist. Förderschulen als exklusive Lernorte tragen jedoch nicht zur Bewältigung dieser Probleme bei, sondern verstärken sie, indem sie die Segregation vertiefen und gleiche Bildungschancen weiter erschweren." Zusätzlich unterstreiche die in den letzten Jahren nur vereinzelt erfolgte Einrichtung inklusiver Schwerpunktschulen diese negative Entwicklung, die im Widerspruch zu den menschenrechtlichen Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems stehe, heißt es in einer Presseinformation der Monitoringstelle.

Besorgniserregend ist nach Ansicht der Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention auch die hohe Zahl von Schüler*innen mit Behinderungen, die von Nichtbeschulung oder verkürzter Beschulung betroffen sind. Zivilgesellschaftliche Organisationen berichten schon länger, dass strukturelle Defizite an Berliner Schulen zur Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen führen. Diese Defizite betreffen insbesondere die unzureichende schulische Infrastruktur, wie etwa den Personalmangel und die fehlende Barrierefreiheit, und müssten daher dringend behoben werden. Zudem müssten zugrundeliegende normative Regelungen, wie § 43b Absatz 1 des Berliner Schulgesetzes und die zugehörige Verordnung, so gestaltet werden, dass sie mittelbare Diskriminierungen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen verhindern.

Elternwahlrecht darf nicht zur Legitimation von Förderschulen instrumentalisiert werden

Die Landesregierung von Berlin rechtfertigt den Informationen der Monitoringstelle zufolge die binäre Struktur des Regel- und Förderschulsystems mit einem Verweis auf das sogenannte Elternwahlrecht. In der nun veröffentlichten Position „Inklusion an Berliner Schulen entschlossen umsetzen“ wird klargestellt, dass das Elternwahlrecht bewusst nicht in den Normtext der UN-BRK aufgenommen wurde, da ein dauerhaftes Nebeneinander von Regel- und Förderschulen, verbunden mit einem Wahlrecht, nicht vereinbar ist mit der Verpflichtung, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. „Aus der Bildungsforschung ist zudem bekannt, dass Bildungsentscheidungen der Eltern soziale Ungleichheiten verstärken“, führt Aydınlık aus. „Die Wahl zwischen inklusiver und separater Beschulung führt zu einer unverhältnismäßigen Häufung benachteiligter Kinder in Förderschulen. Die Umsetzung schulischer Inklusion ist daher nicht nur eine Verpflichtung der UN-BRK, sondern gleichzeitig eine Frage sozialer Gerechtigkeit“.

Berliner Schulpolitik muss ihren Kurs korrigieren

Die Berliner Schulpolitik steht vor der Herausforderung, ihren politischen Kurs zu korrigieren, um schulische Inklusion im Sinne des gemeinsamen Unterrichts strukturell zu gewährleisten. Ein erster Schritt ist die Entwicklung eines Plans für den transformativen Wandel hin zur schulischen Inklusion, der Zeitrahmen, Zuständigkeiten und Ressourcen verbindlich festlegen sollte. „Unabdingbar ist zudem die Reform des Schulgesetzes, um den Wandel hin zur Inklusion normativ abzusichern“, erklärt Aydınlık.

Von zentraler Bedeutung für die Umsetzung ist die Reorganisation des Personals an Förderschulen, beispielsweise in ein Unterstützungssystem innerhalb der Regelschulen, wie es bereits in Bremen praktiziert wird. So würde der segregierte Lernort aufgelöst und das Personal der Förderschulen würde Teil des Lehrerkollegiums an allgemeinen Schulen werden.

Links zu weiteren Informationen:

Position: Inklusion an Berliner Schulen entschlossen umsetzen

Position in Leichter Sprache: Inklusive Bildung in Berlin muss besser werden