André Hahn für Neuerrichtung des Schlüterstegs im Berliner Parlamentsviertel

Berlin (kobinet)

Die Brücke soll am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße gebaut werden.

Der Bund will in der Nähe bauen.

Sie reden über das Regierungs-Viertel in Berlin.

Sie reden auch über die Fuß-Gänger-Brücke am alten Schlüter-Steg.

Aber das Ministerium kümmert sich vor allem um das Gebiet Luisen-Block Ost.

So steht es in der Antwort an André Hahn.