Global Disability Summit

Foto: Global Disability Summit

Berlin (kobinet) "Zeit für Inklusion zu kämpfen ist immer und überall", so lautet der Titel eines Videos, das vom Entwicklungsministerium im Vorfeld des Global Disability Summit, der am 2. und 3. April 2025 in Berlin stattfindet, auf YouTube veröffentlicht wurde. "Menschen mit Behinderungen sind auch Menschen mit spezifischen Befähigungen. So wie jeder andere Mensch haben sie Fähigkeiten, Leidenschaften und vieles mehr, von denen die Gesamtgesellschaft profitieren könnte. Das geht aber nur, wenn wir eine inklusive, barrierefreie Gemeinschaft fördern, in der alle Menschen (mit und ohne Behinderung) die Chance bekommen, ein Leben gemäß ihrer Befähigung zu leben. Diesen Wandel schaffen wir genau dann, wenn wir Inklusion vom Special-Interest Thema in die Mitte der Gesellschaft holen und einen Dialog starten, der den Fokus vom individuellen 'Ich kann nicht' auf ein kollektives 'Gemeinsam können wir' verschiebt. Denn Inklusion ist immer Teamarbeit", heißt es u. a. in der Erläuterung zum Video.

Die Kampagne des Entwicklungsministeriums möchte diesen Wandel ins Bewusstsein heben und nimmt den „Global Disability Summit 2025“ vom 2.-3. April 2025 in Berlin zum Anlass dafür. Zeit für Inklusion zu kämpfen ist immer und überall. Mehr erfahren unter: www.bmz.de/GDS und www.globaldisabilitysummit.org

Link zum Video