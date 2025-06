Online-Buchvorstellung zu Unterstützungsleistungen für Betroffene von Traumafolgestörungen

Info blau

Stuttgart (kobinet) Zu einer Online-Buchvorstellung mit dem Titel "'Helfernetzwerk' – Handbuch zu Unterstützungsleistungen für Betroffene von Traumafolgestörungen" von Quendolin Winter am 26. März 2025 um 15.00 Uhr lädt das Zentrum Selbstbestimmt Leben Stuttgart (ZsL) ein. "Nach drei Jahren intensiver Arbeit, unzähligen Stunden des Schreibens und vielen Momenten des Zweifelns ist es endlich soweit: 'Das Helfernetzwerk' ist da! Dieses Buch ist mehr als nur eine Sammlung von Erfahrungen – es ist ein umfassender Leitfaden für alle, die sich in der komplexen Welt von Sozialrecht, Therapie und Unterstützungssystemen zurechtfinden müssen", heißt es in der Ankündigung der Online-Lesung des ZsL Stuttgart.

Und weiter heißt es in der Ankündigung: „Worum geht es in ‚Das Helfernetzwerk‘? Quendolin Winter teilt in diesem Buch wertvolle Erkenntnisse und praxiserprobte Strategien, die dabei helfen, die richtigen Anträge zu stellen, Unterstützung zu organisieren und sich in oft undurchsichtigen Systemen zurechtzufinden. Dabei geht es nicht nur um trockene Theorie, sondern auch um persönliche Einblicke, die Mut machen und zeigen: Du bist nicht allein! In diesem Fachbuch erklärt sie auf über 300 Seiten die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten von Helfernetzwerken – sei es Psychotherapie, Komplementärtherapien, Pflege, der Schwerbehindertenausweis oder Assistenzleistungen.“

Quendolin Winter arbeitet seit vielen Jahren freiberuflich als Peerberaterin für traumabezogene Teilhabeberatung. Peerberater*innen sind Menschen mit eigenen Erfahrungen in einem bestimmten Bereich, die diese nutzen, um andere Betroffene zu unterstützen und zu begleiten.

