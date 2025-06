Offener Brief an drei führende Persönlichkeiten der Behindertenbewegung: Bitte um Stellungnahme in Sachen Verteidigung und Kriegsbereitschaft

Am 17. März 2025 hat er einen Text mit dem Namen „Den Masters of War widersprochen Number three" geschrieben.

Der Verfasser des offenen Briefs und andere Behinderte warten auf eine Antwort.

Foto: Hans-Willi Weis

Staufen (kobinet) Die Frage nach "Verteidigung und Kriegsbereitschaft", zur Zeit ein zentrales Thema im demokratischen Meinungsstreit hierzulande, ist – weil in letzter Konsequenz die Frage nach Leben und Tod betreffend – von solcher Reichweite, dass sie alle gesellschaftlichen und politischen Akteure angeht. Gleichviel, worin ihr besonderes Interesse oder Anliegen besteht, am demokratischen Diskurs und politischen Aushandlungsprozess teilzunehmen. Weshalb sich die Frage auch an die behindertenpolitisch motivierten Diskursteilnehmer*innen und Akteure richtet. Und diejenigen, in deren Namen sie sprechen, deren Anliegen und Interessen sie politisch vertreten, von ihnen legitimerweise eine Antwort, eine argumentative Stellungnahme, erwarten dürfen.

Die drei von mir in meinem offenen Brief angesprochenen prominenten Persönlichkeiten der Behindertenbewegung sind: Sigrid Arnade, beispielhaft engagiert in der behindertenpolitischen Selbstvertretung (wie ISL), Raul Krauthausen, das in der deutschen Öffentlichkeit bekannteste Gesicht der Behindertenbewegung, Ottmar Miles-Paul, ein erfahrener, lange Jahre im institutionellen Politikbetrieb behindertenpolitisch tätiger Aktivist. Sie verkörpern nach meinem persönlichen Dafürhalten ein behindertenpolitisch repräsentatives Spektrum. Von niemanden dieser drei ist mir bislang eine inhaltliche Aussage oder Stellungnahme zu der Frage „Verteidigung und Kriegsbereitschaft“ im behindertenpolitischen Zusammenhang bekannt. Was mir unverständlich ist und ich außerordentlich bedauere. Zumal ihr Schweigen, so vermute ich, mit dazu beigetragen hat, dass generell kein Diskurs zu diesem Thema im behindertenpolitischen Diskussionszusammenhang stattfindet. – Deshalb stelle ich ihnen auch die Frage: Warum ist das Thema im behinderten-politischen Kontext für Euch anscheinend Tabu? Erachtet Ihr eine Debatte für zu heikel oder brisant und der behindertenpolitischen Community nicht zumutbar? Für eine Antwort auf diese Fragen wäre ich Euch dankbar.

Anhang

Dazu, was bei mir, d.h. dem Kolumnenschreiber auf kobinet, zeitlich vorangegangen ist und mich endlich bewogen hat, diesen Brief zu schreiben: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine habe ich in zahlreichen Kolumnen auf kobinet meine Besorgnis und Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Meine Einstellung zu Krieg und Verteidigung und zum diesbezüglichen medialen Diskurs argumentativ dargelegt. Mitunter auch pointiert und thesenhaft zugespitzt, Kolumnen sind der Urteilsbildung dienende Meinungsbeiträge. Zuletzt habe ich vorgestern (17.März 2025, den „Masters of War widersprochen.Number three„) die experimentelle Menschenverbrauchsmentalität zur Sprache gebracht, wie sie gleichermaßen zutage tritt im der heutigen Drohnenkriegsführung und in den Menschenversuchen während der NS-Zeit u.a. an Behinderten. – Anfang des Jahres registrierte ich das erste Mal in öffentlichen Äußerungen von Raul Krauthausen (Podcast mit der Ampelministerin Paus) und von Ottmar Miles-Paul (Monatsrückblick mit Sascha Lang im IGEL-Podcast) die Worte „Verteidigung und Verteidigungsausgaben“. Beide Male beiläufig geäußert, aber nichtsdestoweniger andeutend, dass sie erwarten bzw. darauf hoffen, realpolitisch lassen sich forcierte Verteidigungspolitik und erfolgreiche Behindertenpolitik schon irgendwie miteinander vereinbaren, unter einen Hut bringen. Ich selber halte wenig von dieser Überlegung und habe mich dazu bereits in meiner VDK-kritischen Kolumne (zum seitens des VDK-Vorstands geforderten „Dreiklang von Wirtschaft, Soziales und Verteidigung“) entsprechend geäußert. Ein möglicher Anknüpfungspunkt zu einer hoffentlich bald beginnenden kontroversen Debatte, weshalb ich diese Kolumne noch einmal anhänge.

https://kobinet-nachrichten.org/2024/11/25/gewitterkolumne-wie-viel-beleidigung-vertraegt-der-gesunde-menschenverstand-vdk-und-landesverteidigung/