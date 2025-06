Allgemeiner Arbeitsmarkt statt Werkstatt für behinderte Menschen

Nancy Frind

Foto: privat

Berlin / Erfurt (kobinet) Wenn heute, am 18. März 2025, Akteur*innen, die sich für Alternativen zur Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzen, zu einer bundesweiten Netzwerkveranstaltung zum Budget für Arbeit und zum Budget für Ausbildung auf Einladung des Projekt Budget Kompetenz - Initiative zum Budget für Arbeit und Ausbildung im Kleisthaus in Berlin treffen, ist auch Nancy Frind aus Thürigen mit dabei. Vor drei Jahren hat sie den Sprung aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe des Budget für Arbeit geschafft und verdient nun einen richtigen Lohn statt des geringen Entgelt in der Werkstatt. Mit dem Beitrag "Arbeitsmarkt statt Werkstatt: Für viele Menschen mit Behinderung bleibt das ein frommer Wunsch" hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland am 17. März 2025 einen passenden Beitrag zum Thema im Vorfeld der Tagung in Berlin veröffentlicht und dabei auch die Erfahrungen von Nancy Frind geschildert.

„Sieben Jahre lang hat Nancy Frind in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet, zuvor hatte sie einiges durchgemacht. ‚Meine Kindheit war nicht die Beste, mein Leben lang wurde ich als dumm dargestellt‘, sagt die heute 41-Jährige. Aufgrund psychischer Erkrankungen brach sie eine Ausbildung zur Beiköchin ab und landete in einer Tagesstätte für Frauen mit Behinderungen. Dort erledigte sie einfachste Tätigkeiten, legte Industrielappen zusammen. ‚Es war schön da zu sein‘, erinnert sie sich. ‚Ich hab ein bisschen was verdient, man konnte dort auch Quatsch machen.‘ Aber irgendwann sei die Arbeit in der Werkstatt für sie nicht mehr das Richtige gewesen“, heißt es im Beitrag des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Inzwischen ist Nancy Frind schon drei Jahre lang bei der politischen Interessenvertretung LIGA Selbstvertretung in Thüringen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe des Budget für Arbeit beschäftigt.

