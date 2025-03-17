Rheinland-pfälzisches Sozialministerium informierte über inklusive Jobchancen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Mainz (kobinet) Am 14. März 2025 stand das rheinland-pfälzische Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) in Mainz unter dem Motto "Inklusiv – gemeinsam Jobchancen nutzen!" für interessierte Bewerberinnen und Bewerber offen. Schwerbehinderte arbeitssuchende Menschen hatten die Möglichkeit, das MASTD, den Landesbetrieb Daten und Information (LDI) sowie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) als inklusive Arbeitgeber kennenzulernen.

Die interessierten Teilnehmenden erhielten einen Einblick in die Arbeit und Themenfelder unterschiedlicher Abteilungen und Referate des MASTD, des LDI und des LSJV. So konnten sie sich ein gutes Bild über die Arbeitsinhalte in den jeweiligen Behörden machen. Außerdem wurde über offene Beschäftigungsmöglichkeiten informiert und es bestand die Möglichkeit des direkten Austausches mit den Fachreferaten. Auch die vielfältigen Möglichkeiten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen wurden vorgestellt.

„Inklusion in der Arbeitswelt ist ein zentraler Bestandteil der rheinland-pfälzischen Teilhabepolitik“, betonte Staatssekretär Dr. Denis Alt. „Um dabei noch besser voranzukommen, müssen Politik, Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam mit den potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einem Strang ziehen“, so Dr. Alt. Die gemeinsame Veranstaltung der Landesregierung und Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit hat das Ziel, die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern, die gemeinsame Beschäftigung von Menschen mit und ohne Behinderung noch selbstverständlicher zu machen und damit einen wirksamen Beitrag zur Beseitigung des Fachkräftemangels zu leisten. Das Land Rheinland-Pfalz als Arbeitgeber möchte hierbei eine Vorbildrolle einnehmen.

Auch Benjamin Wehbring, der Geschäftsführer Operativ der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, fand unterstützende Worte für die Anwesenden: „Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und setzt sich für einen inklusiven Arbeitsmarkt ein. Vorbehalte und Unsicherheiten abzubauen und Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer Stärken, Fähigkeiten und Talente einzusetzen, ist ein Zugewinn für alle Beteiligten“, so Wehbring.

Die Resonanz auf den Tag zeigte deutlich: Persönliche Kontaktmöglichkeiten sind wichtig, um mögliche Barrieren abzubauen und die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Beschäftigung zu erhöhen. Organisiert wurde der Tag in Zusammenarbeit des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (RD) und der Agentur für Arbeit Mainz.