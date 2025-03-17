Inklusionsmobil kommt ins Deutsche Sport & Olympia Museum

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Am 30. März 2025 kommt das Inklusionsmobil unter dem Motto "Sport vereint" ins Deutsche Sport & Olympia Museum in Köln. Was die Aktion Mensch mit dieser besonderen Initiative erreichen will, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Behindertensportverband und REWE entstanden ist, an wen sich die Aktion richtet und wie man dabei sein kann, darüber informiert die Aktion Mensch in einem Beitrag, auf den diese in ihrem aktuellen Newsletter hingewiesen hat.

„Mit der Tour 2025 kann das Inklusionsmobil unter dem Motto ‚Sport vereint‘ deutschlandweit Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen, Vereine und Schulen für inklusiven Sport begeistern und zu neuen Sportangebote inspirieren. Mit interaktiven Mitmachaktionen, praktischen Tipps und Informationsmaterial können alle vor Ort erleben, wie Teilhabe im Sport für alle möglich ist“, heißt es u.a. in der Ankündigung der Aktion in Köln.

