TeamSOD mit beeindruckender Medaillenbilanz

Medaillenregen am letzten Wettkampftag

Foto: SOD / Sarah Rauch

TURIN (kobinet) Nach den letzten Entscheidungen bei den Weltwinterspielen in Turin 2025 konnte das TeamSOD eine durchweg positive Bilanz ziehem. Mit insgesamt 14 Gold-, 19 Silber- und 25 Bronzemedaillen haben die Athletinnen und Athleten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie zur internationalen Spitze gehören.

Die Medaillenbilanz im Detail zeigt die beeindruckende Leistung des Teams: Neben den 58 Medaillen konnten 22 vierte, 8 fünfte, 8 sechste, 4 siebte und 2 achte Plätze erzielt werden. Zudem gab es drei Teilnehmendeschleifen aufgrund von Disqualifikationen.

Diese Erfolge sind das Resultat harter Arbeit, Teamgeist und unermüdlichem Einsatz. Das Team der kobinet-Nachrichten schließt sich den Gratulationen an alle 53 Sportlerinnen und Sportler sowie die Trainer und Betreuenden zu dieser außergewöhnlichen Leistung an, die nicht nur das Team, sondern auch das gesamte Land stolz macht.

Die Athleten haben nicht nur Medaillen, sondern auch Herzen gewonnen und das Publikum mit ihren Leistungen begeistert.

Die Übersicht Medaillenbilanz TeamSOD zeigt folgendes Bild:

14 x Gold

19 x Silber

25 x Bronze

22 x 4. Platz

8 x 5. Platz

8 x 6. Platz

4 x 7. Platz

2 x 8. Platz

3 x Teilnehmendenschleife nach Disqualifikation