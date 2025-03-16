Menu Close

Momentaufnahme 380

Veröffentlicht am 16.03.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Ein Schwan im Wasser
Der Schwan
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Das Langweiligste von der Welt ist bekannlich die reine, weiße, durch nichts gefärbte Vorzüglichket.

Theodor Fontane

Irina Tischer Nachricht

