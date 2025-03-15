Menu Close

MAIK-Kongress der außerklinischen Intensivversorgung findet am 24. und 25. Oktober 2025 statt

Veröffentlicht am 15.03.2025 04:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo des MAIK Kongress
Logo des MAIK Kongress
Foto: MAIK

München (kobinet) In diesem Jahr findet der MAIK, der Kongress der außerklinischen Intensivversorgung, vom 24. - 25. Oktober 2025 im Holiday Inn Munich City Centre in München statt. "Mit unserem wissenschaftlichen Beirat sind wir bereits mitten in der Programmplanung. Erste Einblicke, welche Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden Sie in diesem Jahr erwarten, finden Sie ab Sommer 2025 auf der Kongresswebseite! Natürlich wird auch der 18. MAIK Kongress von einer umfangreichen Fachausstellung begleitet", teilten die Kongresspräsident*innen mit.

Link zu weiteren Infos zum MAIK

Ottmar Miles-Paul Nachricht

