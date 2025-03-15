DIN-Empfehlungen zu Leichter Sprache veröffentlicht

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Sharepic zu den DIN-Empfehlungen zur Leichten Sprache

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

"Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat zum ersten Mal Empfehlungen zu Leichter Sprache veröffentlicht. Die neuen Standards beschreiben genau, welche Anforderungen Leichte Sprache erfüllen soll: von Wortwahl und Satzbau über die Lesbarkeit von Schriftarten bis hin zur Verwendung von Leichter Sprache in Bildern und Videos. Nichts über uns, ohne uns: Auch Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen waren an der Erstellung beteiligt! Gefördert wurde das Projekt vom BMAS", heißt es in einem Facebook-Post des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen Jürgen Dusel.

Berlin (kobinet)



Das Dokument leistet nach Ansicht von Jürgen Dusel einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland. Sie besagt: „Alle Menschen haben das Recht auf barrierefreie Information und Kommunikation. Diesem Ziel sind wir nun ein großes Stück näher gekommen.“ Die neuen Empfehlungen des Deutschen Instituts für Normung heißen ganz genau DIN SPEC 33429:2025-03 und sind auf der Website des DIN zu finden.

Link zur DIN SPEC mit den Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache