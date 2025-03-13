Menu Close

In Leichter Sprache verfügbar: Warum ist die AfD gefährlich?

Veröffentlicht am 13.03.2025 17:58 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
Titelseite
Broschüre Warum ist die AfD gefährlich?
Foto: Deutsches Institut für Menschenrechte

Berlin (kobinet) Die vom Deutschen Institut für Menschenrechte herausgegebene Information »Warum ist die AfD gefährlich?« von Hendrik Cremer ist als Broschüre als auch online nun verfügbar. Die Agentur »klar und deutlich« hat übersetzt und Menschen mit Lern-Schwierigkeiten bei dieser Agentur haben den Text geprüft.

Drei Quellen in schwerer Sprache waren die Grundlage für den Text in Leichter Sprache:

  • Cremer, Hendrik: Das Neutralitätsgebot in der Bildung, Berlin, DIM 2019
  • Cremer, Hendrik: Nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, DIM 2021
  • Cremer, Hendrik: Warum die AfD verboten werden könnte, DIM 2023

Die Bröschüre (16 Seiten) können Sie auf der Webseite des Institutes für Menschenrechte in der Rubrik »Publikationen« bestellen oder als PDF herunterladen.

Diese Bröschüre steht auch in einfacher Sprache zur Verfügung unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/warum-ist-die-afd-gefaehrlich-es

Hubertus Thomasius Nachricht

