Sascha Lang: Halbes Jahrhundert geschafft – weiter geht’s mit dem IGEL-Podcast

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) Der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, hat seinen 50. Geburtstag dazu genutzt, auf seine bisherigen Aktivitäten und vor allem die Entwicklung des IGEL-Podcast zu blicken. In der 242 Kurz-Episode des Podcast wagt Sascha Lang aber auch einen Blick voraus, was demnächst beim IGEL-Podcast ansteht und was der nun 50jährige Sascha Lang noch vor hat.

„Wahnsinn – um 13:30 am 12.03.1975 erblickte ich das Licht der Welt. Zu dem Zeitpunkt sah ich es scheinbar noch! Laut Übermittlungen war ich damals schon hartnäckig! Im chinesischen Horoskop bin ich ein Holz Hase! Im richtigen Leben ein Fisch, der immer wieder weiter schwimmt. Jemand, der manchmal zweifelt aber selten stehen bleibt. Ich bleibe gerne wie ich bin und bin trotzdem bereit für Veränderung! Wie Dori in Findet Memo rief: Schwimmen, schwimmen! Einfach schwimmen!! Ich darf seit einigen Jahren das leben was mich bewegt: die Inklusion! Inklusion machen nicht die Anderen! Inklusion machen wir Alle! Ich möchte Menschen ermutigen, diese Inklusion auch jetzt zu leben und nicht zu warten. Ich möchte weiterhin Informieren, Inspirieren und motivieren! In dieser Episode erfahrt ihr, wo ich noch alles meine Stimme einsetze und was mein Appell an uns Betroffene ist! Viel Spaß“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

