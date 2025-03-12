Pflege muss bezahlbar sein

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

STUTTGART (kobinet) Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg begrüßt, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz heute mit dem Thema Pflege befasst. Gleichzeitig appelliert der Verband angesichts der hohen Zahl der Pflegebedürftigen in der Sozialhilfe in Baden-Württemberg an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sich auf Bundesebene für eine bezahlbare Pflege einzusetzen. Dazu gehöre die Einführung einer solidarischen Pflegevollversicherung, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt und in die alle Bürger*innen gleichermaßen einzahlten. Gleichzeitig stehe das Land in der Pflicht, mit dem Wiedereinstieg in die Investitionsförderung, die Kosten für einen Pflegeheimplatz zu senken.

Laut der aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes waren im Jahr 2023 insgesamt 624.831 Menschen pflegebedürftig. Davon bezogen insgesamt 38.890 Hilfe zur Pflege. In stationären Einrichtungen sind 29.500 auf Hilfe zur Pflege angewiesen. Das ist fast jeder Dritte.

„Die hohen Pflegekosten führen dazu, dass immer mehr Pflegebedürftige im Land auf Sozialhilfe angewiesen sind. Wir brauchen endlich eine solidarische Pflegevollversicherung, die Pflege für alle bezahlbar macht und nicht länger zum Armutsrisiko wird“, erklärt Ulf Hartmann, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Auch für die Pflegeeinrichtungen werde die steigende Zahl der Sozialhilfeempfänger zunehmend zur finanziellen Belastung. Die langwierigen Antragsverfahren führten dazu, dass die Träger monatelang in Vorleistung gehen müssten und damit zusätzlich wirtschaftlich unter Druck gerieten, so Hartmann weiter. Ein weiterer wesentlicher Faktor zur Senkung der Kosten im Pflegeheim sei die Förderung der Investitionskosten. „Hier steht das Land in der Verantwortung, die Investitionskosten wieder zu fördern“, erklärt Hartmann abschließend.