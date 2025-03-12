Neues Feelware Seminar: Kann Deine Waschmaschine sprechen lernen?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Uns (kobinet) stellte Feelware diese Ankündigung zur Verfügung, die wir hier gern veröffentlichen. Mit der Feelware Audio Nachrüstung kann man handelsübliche Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Herde nachträglich mit Sprache ausstatten.

Nehmen Sie an unserem Seminar teil um Antworten auf diese Fragen zu erhalten:

Welche Geräte kann man mit Sprache ausstatten?

Wie hilft die Sprachausgabe bei der Bedienung der Haushaltsgeräte?

Wie funktioniert die Versorgung durch die Krankenversicherung?

Termin: Mittwoch, 19.3.2025 von 17:30 bis 18:30 Uhr

Die Veranstaltung findet auf Zoom statt. Die Einwahl kann per Telefon oder per Computer erfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hier geht’s zur Anmeldung: https://us06web.zoom.us/meeting/register/TQHjTwupS-eflg-4oqXcAw

Hörbare Beschreibungen unserer Haushaltsgeräte gibt es am Feelware Service Telefon: 0241 980 967 40