Messe Glücklich inklusiv für inklusive Arbeitsplätze

Foto: Susanne Göbel

Bremen (kobinet) Am 3. April 2025 findet von 12 bis 18 Uhr im Innside Hotel, Sternentor 6, in der Nähe des Einkaufszentrums Waterfront in Bremen die Messe "Glücklich Inklusiv" statt. Nach der Premiere im vorigen Jahr lädt der Verein Gröpelingen Marketing nun zum zweiten Mal zu der Veranstaltung ein. Sie richtet sich sowohl an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Unterstützung bei der Gestaltung inklusiver Arbeitsstellen suchen, als auch an Angestellte oder Arbeitsuchende, die mehr über ihre Rechte am Arbeitsplatz erfahren möchten. Darüber berichtet der Weser Kurier in einem Beitrag, auf den Henry Spradau die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. von 12 bis 18 Uhr im Innside Hotel, Sternentor 6, in der Nähe des Einkaufszentrums Waterfront statt.

Link zum Beitrag über die Messe des Weser Kurier