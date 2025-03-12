7 Jahre Newsletter von Raul Krauthausen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Zeitzeuge Raul Krauthausen

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Seit dem 7. März 2018 sende ich Euch regelmäßig meine handgepflückten Links aus der Welt der Inklusion, und weil meine Arbeit ohne Eure Unterstützung nicht möglich wäre, möchte ich Euch heute noch mal ganz herzlich danke sagen!" Dies schrieb Raul Krauthausen vor kurzem anlässlich des siebten Jubiläums seines Newsletters "sent from my wheelchair", in dem er wöchentlich aktuelle Infos und Links zur Behindertenpolitik und damit verwandten Themen verbreitet.

Link zum aktuellen Newsletter von Raul Krauthausen

Link zur Anmeldung zum Newsletter von Raul Krauthausen