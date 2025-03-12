Menu Close

7 Jahre Newsletter von Raul Krauthausen

Veröffentlicht am 12.03.2025 06:29 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Porträt von Raul Krauthausen
Zeitzeuge Raul Krauthausen
Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Seit dem 7. März 2018 sende ich Euch regelmäßig meine handgepflückten Links aus der Welt der Inklusion, und weil meine Arbeit ohne Eure Unterstützung nicht möglich wäre, möchte ich Euch heute noch mal ganz herzlich danke sagen!" Dies schrieb Raul Krauthausen vor kurzem anlässlich des siebten Jubiläums seines Newsletters "sent from my wheelchair", in dem er wöchentlich aktuelle Infos und Links zur Behindertenpolitik und damit verwandten Themen verbreitet.

Link zum aktuellen Newsletter von Raul Krauthausen

Link zur Anmeldung zum Newsletter von Raul Krauthausen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.