Online-Infostunde für interessierte Bewerber*innen für Berliner Landesbehindertenbeirat

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo: Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Berlin

Foto: Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Berlin

Berlin (kobinet) Das Büro der Landesbehindertenbeauftragten von Berlin bietet eine Online-Infostunde zur Interessenbekundung der Mitgliedschaft in der 6. Amtsperiode des Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen von Berlin an. Denn noch sind Bewerbungen für die Mitwirkung im Landesbeirat möglich. Für Interessierte werden zwei Termine für die Online Information- und Fragestunde angeboten: am 12. März 2025, 16:00 - 17:00 Uhr und am 19. März 2025, 16:00 - 17:00 Uhr.

„Wir beantworten Fragen und informieren: Wie arbeitet der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen, welche Organisation kann sich bewerben und wie funktioniert die Entsendung einer Person? Wie bewerben sich Organisationen und wie geht es nach der Bewerbung weiter? Bei Interesse, bitte Rückmeldung an [email protected]. Informieren Sie uns dabei über notwendige Unterstützungsbedarfe, damit wir eine barrierefreie Teilnahme organisieren können“, heißt es in der Ankündigung aus dem Büro der Berliner Landesbehindertenbeauftragten.

Link zum Beitrag der kobinet-nachrichten vom 10. Februar 2025 über den Aufruf zur Neubildung des Berliner Landesbeirats für Menschen mit Behinderungen