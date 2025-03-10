Menu Close

Was genau bedeutet Barrierefreiheit?

Veröffentlicht am 10.03.2025 06:58 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bonn (kobinet) "Bei Barrieren denken viele an schwere Türen, Treppenstufen oder fehlende Aufzüge. Aber Menschen mit Behinderung stoßen auch an anderen Stellen des Alltags auf Hindernisse: komplizierte Webseiten, schwierige Sprache, fehlende Blindenschrift. Wir zeigen dir, worauf es bei Barrierefreiheit ankommt – damit wirkliche Teilhabe möglich ist." Dies schreibt die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter und verweist auf eine Reihe von Informationen auf ihrer Internetseite mit dem Titel "Barrierefreiheit - was heißt das?"

Link zu weiteren Infos der Aktion Mensch zum Thema Barrierefreiheit

Ottmar Miles-Paul Nachricht

2 Lesermeinungen
Stephan Laux
10.03.2025 09:38

Was genau bedeutet Barrierefreiheit? Das braucht man eigentlich niemanden zu erklären. https://kbnt.org/sciu679

Johanne van der med
10.03.2025 08:07

Leider hat die Aktion Mensch zwei der wichtigsten Projekte zur digitalen Barrierefreiheit ersatzlos eingestellt: Einfach für alle und den BIENE-Wettbwerb. Auf dem ohnehin unübersichtlichen Portal noch ein paar banale Infos einzustreuen, ändert nichts daran. Da macht die Bundesregierung einen besseren Job.

