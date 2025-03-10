Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.
Bonn (kobinet) "Bei Barrieren denken viele an schwere Türen, Treppenstufen oder fehlende Aufzüge. Aber Menschen mit Behinderung stoßen auch an anderen Stellen des Alltags auf Hindernisse: komplizierte Webseiten, schwierige Sprache, fehlende Blindenschrift. Wir zeigen dir, worauf es bei Barrierefreiheit ankommt – damit wirkliche Teilhabe möglich ist." Dies schreibt die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter und verweist auf eine Reihe von Informationen auf ihrer Internetseite mit dem Titel "Barrierefreiheit - was heißt das?"
Link zu weiteren Infos der Aktion Mensch zum Thema Barrierefreiheit
Was genau bedeutet Barrierefreiheit? Das braucht man eigentlich niemanden zu erklären. https://kbnt.org/sciu679
Leider hat die Aktion Mensch zwei der wichtigsten Projekte zur digitalen Barrierefreiheit ersatzlos eingestellt: Einfach für alle und den BIENE-Wettbwerb. Auf dem ohnehin unübersichtlichen Portal noch ein paar banale Infos einzustreuen, ändert nichts daran. Da macht die Bundesregierung einen besseren Job.