Menu Close

Hintergründe zur Geschichte der Behindertenbewegung in Deutschland

Veröffentlicht am 10.03.2025 07:12 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Prof. Dr. Swantje Köbsell
Prof. Dr. Swantje Köbsell am Mikrofon
Foto: privat

Bremen (kobinet) In der schnelllebigen Zeit der vielen vorbeiflackernden Nachrichten in den sozialen Medien kommen Hintergrundinformationen oft zu kurz. Doch gerade junge Menschen mit Behinderungen fragen immer öfter, wie das damals eigentlich war, wie die Behindertenbewegung entstanden ist und was in der Vergangenheit unternommen wurde, um für die Rechte behinderter Menschen zu kämpfen. Prof. Dr. Swantje Köbsell aus Bremen hat hierzu vor einigen Jahren einen Hintergrundbericht mit dem Titel "50 behindertenbewegte Jahre in Deutschland" in der Reihe "Aus Politik und Zeitgeschichte" für die Bundeszentrale für politische Bildung verfasst, der einen guten Überblick über die Entwicklung und Aktivitäten der Behindertenbewegung gibt.

Link zum Beitrag von Prof. Dr. Swantje Köbsell

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.