Hintergründe zur Geschichte der Behindertenbewegung in Deutschland

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Prof. Dr. Swantje Köbsell am Mikrofon

Foto: privat

Bremen (kobinet) In der schnelllebigen Zeit der vielen vorbeiflackernden Nachrichten in den sozialen Medien kommen Hintergrundinformationen oft zu kurz. Doch gerade junge Menschen mit Behinderungen fragen immer öfter, wie das damals eigentlich war, wie die Behindertenbewegung entstanden ist und was in der Vergangenheit unternommen wurde, um für die Rechte behinderter Menschen zu kämpfen. Prof. Dr. Swantje Köbsell aus Bremen hat hierzu vor einigen Jahren einen Hintergrundbericht mit dem Titel "50 behindertenbewegte Jahre in Deutschland" in der Reihe "Aus Politik und Zeitgeschichte" für die Bundeszentrale für politische Bildung verfasst, der einen guten Überblick über die Entwicklung und Aktivitäten der Behindertenbewegung gibt.

Link zum Beitrag von Prof. Dr. Swantje Köbsell