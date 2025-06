Special Olympics World Games in Turin eröffnet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.



Foto: SOD / Sarah Rauch

TURIN (kobinet) Zur Eröffnung der Special Olympics zogen rund 3.000 Sportlerinnen und Sportler, Betreuerinnen und Betreue rsowie Ehrengäste aus 100 Ländern unter dem großen Jubel der Zuschauer in die Inalpi Arena ein. Das Maskottchen Moly begrüßte alle ganz herzlich. Kurz nach 19.30 Uhr wurden die Special Olympic World Games durch Die italienische Ministerin für Behinderungen, Alessandra Locatelli, offiziell eröffnete. Alle Besucherinnen und Besucher sahen anschließend ein großes Showprogramm. Der italienische Sänger Mr. Rain performte seinen Song "Supereroi" (auf Deutsch "Superhelden"). Das war als Fingerzeig auf die beeindruckenden Leistungen der Special-Olympics-Athletinnen und Athleten so gedacht und ein ganz besonderer emotionaler Moment des Abends. Nachdem die Special-Olympics-Flamme entzündet worden war, folgte noch ein Höhepunkt der Show mit einem prominenten Künstler. Aloe Blacc aus den USA begeisterte Sportler und Gäste der Eröffnungsfeier mit international bekannten Hits wie "I need a Dollar" und "Wake me up".

Unter den Parade-Teilnehmern war auch das TeamSOD mit 48 Athlet, fünf Unified Partner, 25 Trainerinnen und Trainer sowie elf weiteren Delegationsmitgliedern. Die deutsche Mannschaft hatte einen prominenten Gast an ihrer Seite: Bundesinnenministerin Nancy Faeser lief mit in das Stadion ein. Alle Sportlerinnen und Gäste wurden vom Sunshine Gospel Chor und weiteren Musikerinnen und Tänzerinnen willkommen geheißen.

Zu den Parade-Teilnehmeren gehörte auch die deutsche Skilangläuferin Heike Naujoks. Sie war bei vier Weltspielen dabei und ist sichtlich stolz wieder Teil vom TeamSOD zu sein: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und vor so vielen Menschen zu zeigen, was wir leisten können. Der Moment, zusammen mit dem Team ins Stadion zu laufen, ist einzigartig.“