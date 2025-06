SOD-Team in Italien herzlich empfangen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Das Team Special Olympics Deutschland beim Empfang in Turin

Foto: SOD / Sascha Klahn

TURIN (kobinet) Am Abend des 7. März haben die Stellvertretende Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Mailand, Wiltrud Kern, und Special Olympics Deutschland alle Mitglieder des TeamSOD sowie Präsidium und Gäste zu einem Empfang eingeladen. Generalkonsulin Kern begrüßte ganz herzlich die deutsche Mannschaft im Ruderclub "Esperia" in Turin. Sie sagte: "Ich freue mich sehr, dass nach den erfolgreichen Weltspielen im Sommer 2023 in Berlin nun die Special Olympics World Winter Games 2025 hier in Turin stattfinden. In den italienischen Alpen kann man wunderbar Wintersport treiben. Ich wünsche dem deutschen Team und allen Sportlerinnen und Sportlern viel Glück und Erfolg."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte bei diesem Anlass: „Die Special Olympics sind weit mehr als nur ein Wettkampf. Sie sind ein Fest des Sports, der Vielfalt, der Inklusion und der Menschlichkeit in all ihren Facetten.“ Den Athletinnen und Athleten gab sie mit auf den Weg: „Unterstützen Sie sich gegenseitig, feuern Sie einander an und genießen Sie jeden Moment dieser besonderen Spiele. Denken Sie daran, dass es nicht nur darum geht, Medaillen zu sammeln. Sondern es geht auch um das Sammeln von Erfahrungen, um Menschen, die wir treffen, um Erinnerungen, die wir gemeinsam schaffen. Ich bin stolz, dass Sie hier sind und für unser Land antreten. Auf jede und jeden Einzelnen von Ihnen!“

Mehr als 1.500 Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 100 Ländern nehmen an diesen Special Olympics Weltwinterspielen Turin 2025 teil. Die Wettbewerbe finden in acht Sportarten in der Zeit vom 8. bis zum 15. März 2025 in Turin und der angrenzenden Bergregion statt.