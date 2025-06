Kurzer Abschnitt zur Inklusion im Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD sind nun abgeschlossen, so dass am Nachmittag des 8. März 2025 ein Papier mit den Ergebnissen der Sondierungen veröffentlicht wurde. "Wir setzen uns ein für eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe verwirklichen können. Dazu werden wir die Barrierefreiheit im privaten und im öffentlichen Bereich verbessern und die Aufnahme einer Arbeit für Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verstärkt fördern." So heißt es im 11seitigen Sondierungspapier zwischen der CDU, CSU und SPD im Kapitel "Inklusion" von Zeile 277 bis 281.

Nun müssen sich die Parteigremien mit dieser Grundlage für Koalitionsgespräche befassen und nach Zustimmung sollen die Koalitionsverhandlungen demnächst begonnen werden.