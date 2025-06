Internationale Konferenz zur Schaffung inklusiver Beschäftigungsmöglichkeiten in Mainz

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Alexander Tränkmann

Foto: Alexander Tränkmann

Mainz (kobinet) "Creating Access! Job Carving and Job Crafting", so lautet der Titel einer Tagung, die am 1. und 2. Juli 2025 in Mainz zum Thema inklusive Arbeit stattfindet. "Wir schaffen Zugänge zur Arbeit. Die Wege dazu wollen wir in einer gemeinsamen Tagung erörtern. Seien Sie Teil eines europäischen Treffens der Akteure der inklusiven Arbeitswelt mit fachlichem und emotionalen Mehrwert. Wir laden Sie herzlich ein zur 39. European CEFEC Conference 2025 am 1. bis 2. Juli 2025 in Mainz. Die Sprache ist Englisch mit deutscher Schriftübersetzung." Dies kündigte Alexander Tränkmann, Präsident der CEFEC-Konferenz 2025 an.

In der Ankündigung der internationalen Konferenz heißt es u.a.:

„Das erwartet Sie: Die diesjährige Konferenz widmet sich der Schaffung inklusiver Beschäftigungsmöglichkeiten durch Job Carving, Job Crafting, sowie der spannenden Frage, wie Künstliche Intelligenz (KI) Arbeitsplätze für Zielgruppen verändern und unterstützen kann. Diese Ansätze befähigen dazu Arbeitsplätze individuell anzupassen und Stärken gezielt zu fördern.

• Lernen Sie, wie Job Carving und Job Crafting Arbeitsmöglichkeiten für alle schaffen können.

• Entdecken Sie das transformative Potenzial von KI bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen, im Recruiting und in der flexiblen Rollenanpassung.

• Lassen Sie sich von Praxisbeispielen inspirieren, die erfolgreiche Umsetzungen zeigen.

• Knüpfen Sie Kontakte zu europäischen Sozialunternehmer:innen, HR-Expert:innen und politischen Entscheidungsträger:innen, die sich für eine integrative Zukunft einsetzen.

• Tauschen Sie Ideen aus, teilen Sie Lösungen und nehmen Sie umsetzbare Strategien mit, um die Arbeitswelt neu zu gestalten.

Sichern Sie sich Ihren Platz auf www.cefecannualconference.eu – die Teilnehmeranzahl ist begrenzt!“