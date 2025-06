Zero-Project-Conference startet heute in Wien

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Wien (kobinet) Die jährlich stattfindende Konferenz des Zero-Projects startet heute am 5. März 2025 in Wien. Bis zum 7. März werden im Zentrum der Vereinten Nationen über 120 Arbeitsgruppen und Aktivitäten durchgeführt. Der Fokus der diesjährigen Veranstaltung, bei der auch wieder vorbildliche Projekte ausgezeichnet werden, liegt auf der Inklusion in den Bereichen Arbeit und Informations- und Kommunikationstechnologien.

