Den Masters of War widersprochen Number One

Staufen (kobinet) Nachdem auch behindertenpolitische bzw. behindertenaktivistische Stimmen den "Masters of War" das Wort reden, sich also für Verteidigung und Aufrüstung aussprechen, möchte ich einmal mehr den "Masters of War" ins Wort fallen, ihnen also widersprechen.

Es geht dabei um Denkanstöße, nicht um gedankenlose Zustimmung oder gar Indoktrination. Von letzterem haben wir dieser Tage schon genug, so empfinde ich nämlich das auf uns niedergehende mediale Geprassel über „Sondervermögen zu unserer Verteidigung“. – Nummer Eins der Reihenfolge „Sondervermögen in Sachen Nachdenken“ macht das aktuelle Gedicht des Schauspielers Carlo Kitzlinger: „Gedicht für Frieden gegen Krieg“

https://www.youtube.com/watch?v=3MBL9T5mZZM