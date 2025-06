Behinderte Menschen, die sich gegen Persönliches Budget entschieden haben, für Interviews gesucht

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Symbol Fragezeichen mit Schatten

Foto: ht

Berlin (kobinet) Am 21. Februar 2025 hatten die kobinet-nachrichten auf eine Untersuchung der INTERVAL GmbH zum Persönlichen Budget hingewiesen. Mittlerweile wurden genug behinderte Menschen, die ein Persönliches Budget nutzen, als Interviewpartner*innen gefunden. Aber die Organisation sucht noch behinderte Menschen, die sich gegen ein Persönliches Budget entschieden haben, für Interviews. "Besonderes Interesse hat die Evaluation an Interviews mit Menschen, die sich nach längeren Überlegungen am Ende gegen ein Persönliches Budget entschieden haben, da über ihre Perspektive noch relativ wenig bekannt ist. Wer für ein solches Interviews zur Verfügung stehen mag, kann sich an folgende Telefonnummer 030 397 797 0-36 oder per E-Mail an [email protected] melden", teilte die INTERVAL GmbH den kobinet-nachrichten mit.

Link zum kobinet-Beitrag vom 21. Februar 2025 über die Forschung zum Persönlichen Budget