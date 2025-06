Wie viel Inklusion steckt im österreichischen Regierungsprogramm?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Fahne Österreich

Foto: public domain

Wien (kobinet) Es hat sich lange hingezogen, bis nun endlich eine neue Regierungskoalition in Österreich steht. Nach der ÖVP und SPÖ haben am 2. März 2025 auch die Neos der Dreierkoalition zugestimmt. Damit sind die Österreicher noch einmal knapp einer zeitweise drohenden Koalition unter Führung der FPÖ mit der ÖVP entgangen. Doch was genau im Regierungsprogramm in Sachen Inklusion drinsteht, darauf macht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS aufmerksam. Der Behindertenverband KOBV Österreich hat sich die Sache genau angeschaut, wie es im BIZEPS-Bericht heißt.

Link zum BIZEPS-Bericht „Neues Regierungsprogramm: Wie viel Inklusion steckt drin?“