Gute Chancen zur Fortsetzung der rot-grünen Regierung nach Wahl in Hamburg

Wahlzettel mit Kreuz

Foto: ISL

Hamburg (kobinet) In Hamburg dauert es bei der entgültigen Auszählungen aufgrund der dortigen Möglichkeit, mehrere Stimmen abzugaben etwas länger. Aber nach dem vorläufigen Ergebnis der vereinfachten Auszählung sieht es nach Informationen der tagesschau eindeutig danach aus, dass das Bündnis aus SPD und Grünen auch weiterhin die Hansestadt regieren kann. Es gibt aber auch die Option für ein Bündnis zwischen SPD und CDU. Dem vorläufigen Ergebnis werden zukünftig fünf Parteien in der Hamburger Bürgerschaft vertreten sein: Die Stimmenstärkste SPD mit 33,5 Prozent, die CDU mit 19,8 Prozent, die Grünen mit 18.5 Prozent, die LINKE mit 11,2 Prozent und die AfD mit 7,5 Prozent der Stimmen.

Die FDP, das BSW und Volt aind unter der 5-Prozent-Hürde verblieben und werden in der Hamburger Bürgerschaft nicht vertreten sein. Mit Spannung war erwartet worden, wie die AfD nach der Verdopplung ihrer Stimmen bei der Bundestagswahl in Hamburg abschneiden würde, doch hier gelang ihr lediglich ein Zuwachs von 2,2 Prozent auf nunmehr 7,5 Prozent. Am meisten zulegen konnte die CDU mit 8,6 Prozent, SPD und Grüne verloren jeweils 5,7 Prozent. Das entgültige Ergebnis dürfte wohl erst am Monatagabend vorliegen.

