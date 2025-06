60. Neue Norm Podcastfolge zu Medizinier*innen mit Behinderung

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Die Neue Norm

München (kobinet) In Episode 60 des Bayern2-Podcast Die Neue Norm gibt es gleich zwei Gäst*innen: "Hannah Hübecker und Dr. Leopold Rupp, beide Mediziner*innen mit Behinderung, die uns in der ersten Folge einer zweiteiligen Reihe aus ihrem Alltag in der Klinik erzählen. Wir sprechen unter anderem darüber, wie schwierig es ist, mit Behinderung Medizin zu studieren und dann als Ärzt*in zu arbeiten, ob man Behinderung eigentlich heilen muss und was das alles mit dem medizinischen Modell von Behinderung zu tun hat", heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Link zur 60. Episode des Podcast Die Neue Norm