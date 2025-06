27. Peer Counseling Weiterbildung in Uder ist gestartet

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Gruppenbild der Mitwirkenden der 27. Peer Counseling Weiterbildung

Foto: bifos

Uder (kobinet) In der vergangenen Woche hat in Uder die 27. Peer Counseling Weiterbildung mit dem ersten von insgesamt 6 Seminarblöcken begonnen. Begonnen am 24. Februar 2025 bis März 2026 können nun 13 Teilnehmende mit unterschiedlichen Behinderungen aus ganz Deutschland ihr Zertifikat zur/zum Peer Counsler/in (ISL) erwerben. Im ersten Seminarblock ging es um die geschichtliche Auseinandersetzung mit der Behindertenbewegung, aber auch um die eigenen, persönlichen Meilensteine im Zusammenhang mit der eigenen Behinderung, heißt es im Bericht von Janis Bonn, der an der Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) teilnimmt.

Begleitet wird die Weiternildung von insgesamt 6 Trainer*innen, die selbst Menschen mit Behinderung sind. Veranstaltet wird diese Weiterbildung von bifos e. V. und sie findet statt in der Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder. Alle Teilnehmenden haben die Woche als sehr intensiv und interessant beschrieben und freuen sich schon auf die nächste Block-Woche Ende Mai“, berichtet Janis Bonn.

Weitere Informationen zu der Weiterbildung gibt’s unter: www.peer-counseling.org