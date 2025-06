IGEL-Monatsrückblick: Von wegen inklusiv! Wie behinderte Menschen ausgebremst werden

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kniebis (kobinet) "Von wegen inklusiv! Wie Menschen mit Behinderungen ausgebremst werden", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Februar 2025 getitelt. Im Austausch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul geht es dieses Mal um Fragen rund um Diskriminierungen, die Ergebnisse der Evaluation zum Bundesteilhabegesetz, natürlich auch um den Ausgang der Bundestagswahl und gute Nachrichten zur Inklusion dürften auch nicht fehlen.

„Sascha kämpft mit einer angeschlagenen Stimme, doch das hält ihn nicht davon ab, den März mit spannenden Diskussionen zusammen mit kobinet-nachrichten Redakteur Ottmar Miles-Paul einzuläuten. Zum meteorologischen Frühlingsanfang geht es um den internationalen Zero-Discrimination-Day, die Bedeutung von Antidiskriminierungsgesetzen und strukturelle Diskriminierung im Alltag. Ottmar erklärt, wie Diskriminierung erkannt und nachgewiesen werden kann und warum Bewusstseinsbildung entscheidend ist. Ein weiteres großes Thema ist die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes: Welche Fortschritte wurden erzielt, wo gibt es Nachbesserungsbedarf und wie könnte eine gerechtere Verteilung von Eingliederungshilfen aussehen? Natürlich darf auch die Nachlese zur Bundestagswahl nicht fehlen: Welche Auswirkungen hat das Wahlergebnis auf die Behindertenpolitik, und wie stabil ist die mögliche Koalition? Außerdem gibt es einen Ausblick auf neue Rubriken im IGEL Podcast, darunter ‚Hast du noch alle Tassen im Schrank?‘, in der es um innovative Inklusionsideen geht. Zum Abschluss gibt es positive Nachrichten, darunter die Wahl von Simone Fischer und Heike Heubach in den Bundestag. Eine Episode voller Einblicke und wichtiger Diskussionen – jetzt reinhören! Unter www.kobinet-nachrichten.org finden Sie alle Nachrichten in Schriftform. Und unter www.inklusator.com gibt’s mehr Infos zum IGEL Podcast. Hinweis: Die Episoden haben nun eine KI basierte Transkription. Wir können keine 100%ige Genauigkeit garantieren“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast vom 1. März 2025 mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Februar 2025.

Link zum IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Februar 2025

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts