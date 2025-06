Heike Heubach ist wieder Abgeordnete des Deutschen Bundestages

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Heike Heubach vor Schild der SPD Schwaben

Foto: SPD Schwaben

BERLIN (kobinet) Gemeinsam mit vielen anderen freut sich der Landesverband Bayern der Gehörlosen darüber, dass Heike Heubach (SPD) wieder in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Als erste gehörlose Bundestagsabgeordnete hat sie seit März 2024 Geschichte geschrieben. Damals, am 10. Oktober 2024, hatte sie ihre erste Rede im Deutschen Bundestag gehalten - und das selbstverständlich in Deutscher Gebärdensprache. Diese Rede, die simultan von einer Gebärdensprachdolmetscherin in gesprochenen Text übertragen wurde, war ein historischer Moment für die politische Kultur in Deutschland. Für ihr "eindringliches Plädoyer für den Klimaschutz" und ihr "bewegendes Beispiel einer veränderten politischen Redekultur im Zeichen von Inklusion" wurde sie vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen mit der Auszeichnung "Rede des Jahres 2024" geehrt

Heike Heubach, die im Wahlkreis Augsburg-Land kandidiert, erreichte bei der Bundestagswahl 2025 12,7 Prozent der Erststimmen und zog erneut über die Landesliste der Bayern-SPD in den

Bundestag ein – dieses Mal für eine volle vierjährige Legislaturperiode.

Der Landesverband Bayern der Gehörlosen ist stolz auf Heike Heubach, die nicht nur in Bayern lebt, sondern auch ihren Wahlkreis in Augsburg-Land vertritt. Sie ist eine politische Stimme für die

Gehörlosen- und Gebärdensprachgemeinschaft in Bayern und ganz Deutschland. Ihr Engagement und ihre Präsenz im Bundestag sind ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit und Anerkennung der Gemeinschaft der Gehörlosen und Gebärdensprachler.

Der Landesverband Bayern der Gehörlosen wünscht sich zudem, dass auch im Bayerischen Landtag zukünftig gehörlose Abgeordnete vertreten sind. Dies würde die politische Arbeit auf

Landesebene zwischen dem Landesverband und dem Landtag erleichtern und die Interessen der Gehörlosen- und Gebärdensprachgemeinschaft noch stärker in den Fokus.