Behindertenpolitische Vereinbarungen der neuen Koalition in Österreich

Wien (kobinet) Österreich ist voraussichtlich knapp an einer von der rechtsgerichteten FPÖ geführten Regierung mit der ÖVP vorbeigeschrammt. Nun haben sich die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos auf ein Regierungsprogramm und damit auf eine Koalition geeinigt. Auch wenn dies noch von den Mitgliedern der Neos bestätigt werden muss, hat der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS schon einmal einen Blick auf das Regierungsprogramm geworfen und zusammengestellt, was die drei Parteien in Sachen Behindertenpolitik vereinbart haben. "Was steht im Regierungsprogramm von ÖVP-SPÖ-NEOS?" lautet die Überschrift des aktuellen BIZEPS-Beitrags.

Link zum BIZEPS-Beitrag über das Regierungsprogramm der voraussichtlich neuen Koalition in Österreich vom 27. Februar 2025