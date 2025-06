Noch 10 Tage bis zu den Special Olympics World Winter Games Turin

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

02.03.2023, GER,Wintersport,Saison 2022/2023, Männer / Frauen, 4. Special Olympics Thüringer Winterspiele 2023 - Bodelschwing-Hof Mechterstädt e.V.

Foto: Christian Heilwagen

BERLIN (kobinet) In nur zehn Tagen ist es soweit: Am 8. März werden die Special Olympics Weltwinterspiele in der Inalpi Arena in Turin feierlich eröffnet. Deutschland wird durch 48 Athletinnen und Athleten sowie fünf Unified Partnerinnen, Menschen ohne geistige Beeinträchtigung, aus neun Landesverbänden vertreten sein. Diese messen sich bis zum 15. März mit anderen 1.500 Athleten aus der ganzen Welt mit geistiger Beeinträchtigung aus 102 Ländern im Wettbewerb um Medaillen und persönliche Bestleistungen in den Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Ski Alpin, Skilanglauf, Schneeschuhlauf, Short Track, Snowboard und Tanzen. Das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) wird von 25 Trainern und elf weiteren Delegationsmitgliedern, darunter Teamleitung, Ärzten und einem Medienteam begleitet.

Nach den letzten Vorbereitungslehrgängen Anfang 2025 sind die Sportlerinnen und Sportler bestens vorbereitet und voller Vorfreude auf die Weltspiele. „Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkolleginnen zu treffen und auf der internationalen Bühne anzutreten. Es wird eine unvergessliche Erfahrung“, sagt Luisa Brauswetter, die im Tanzen für Deutschland in Turin an den Start geht.

Ein besonderes Highlight der Spiele ist das Gesundheitsprogramm Healthy Athletes, das den Athlet*innen wertvolle Gesundheitsuntersuchungen bietet. Zudem erwarten die Teilnehmer ein umfangreiches Familienprogramm sowie eine Eisdisko, die für zusätzliche Freude und Gemeinschaft sorgen wird.

Die Special Olympics Medienallianz, die erstmals bei den Weltspielen in Berlin 2023 und auch bei den Nationalen Winterspielen in Thüringen 2024 aktiv war, unterstützt auch in Turin 2025 die Sichtbarkeit von Special Olympics Deutschland (SOD) und den Athletinnen und Athleten umfassend. Mit dabei sind die größten Medienhäuser Deutschlands, darunter ARD, Bild, Deutsche Telekom mit MagentaTV, ProSiebenSat.1, RTL, Sky und ZDF. Sie berichten unter anderem live von der Eröffnungsfeier am 8. März aus Turin, veröffentlichen eine Vielzahl von Beiträgen, Porträts und News im Vorfeld und während der Weltspiele.