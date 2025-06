Trauer um Fabian Kittel

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Fabian Kittel

Foto: ISL

Fürth (kobinet) Die Inklusionsbewegung – besonders im Raum Fürth - verliert mit Fabian Kittel eine bedeutende Persönlichkeit. Er starb am 20. Februar 2025 plötzlich und unerwartet im Alter von 64 Jahren. Als unermüdlicher Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat er weit über die Grenzen Mittelfrankens hinaus Spuren hinterlassen. Fabian Kittel engagierte sich viele Jahre für eine gerechtere und barrierefreie Gesellschaft. Neben seiner politischen Arbeit – unter anderem als Direktkandidat der Partei DIE LINKE bei den Bezirkswahlen 2023 in Mittelfranken – setzte er sich ehrenamtlich in zahlreichen Organisationen für die Belange von Menschen mit Behinderungen ein. Er war Mitglied des Mittelfränkischen Behindertenrats beim Bezirk, aktiv im Fürther Nachhaltigkeitsbeirat sowie als Berater für Barrierefreiheit beim VdK tätig.

Als zertifizierter Barriere-Scout der Sozialhelden und Mobilitäts-Scout des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) überprüfte er zudem die Barrierefreiheit von Fernlinienbussen und setzte sich für Verbesserungen im öffentlichen Raum ein. Nach seiner Schulzeit studierte Fabian Kittel Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre. Beruflich war er bis zu seiner Berentung unter anderem in der Unternehmensberatung, im Rechnungswesen und im Controlling tätig. Auch im Ruhestand blieb er aktiv und brachte sein Fachwissen als CASCO-Referent für menschenrechtsbasierte Behindertenpolitik bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) ein. Zudem wirkte er als Mentor bei Inklupreneur Berlin, um Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, und seit 2024 als Mentor im Projekt „Empowerment zur Selbstvertretung behinderter Menschen“ des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben (bifos).

Als Leiter der Kontaktstelle Fürth des BSK unterstützte er Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen mit Rat und Tat. Sein Engagement, seine Fachkenntnisse und sein unermüdlicher Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben viele Leben bereichert und unzählige Barrieren – physische wie gesellschaftliche – abgebaut. Fabian Kittel war nicht nur ein Aktivist, sondern auch ein Mensch, der mit Leidenschaft, Herz und großer Überzeugung für eine inklusive Gesellschaft kämpfte. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben.

Link zu einem Bericht über den Tod von Fabian Kittel in der NN News der Nürnberger Presse vom 24. Februar 2025

Link zum einem Interview mit Fabian Kittel vom 10. März 2021 in den kobinet-nachrichten