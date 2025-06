Simone Fischer im Bundestag angekommen

Ihre Freude und ihren Dank über die Wahl in den Bundestag bringt Simone Fischer in ihrem Facebook-Post wie folgt zum Ausdruck: „Wir haben es geschafft, das grüne Direktmandat zu verteidigen! Eine Wahl, die bis zur letzten Stimme spannend blieb. Dass wirklich jede Stimme zählt, hat sich bewahrheitet. Ohne die großartige Unterstützung von so vielen Menschen wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Vielen Dank an alle, die mit mir gekämpft und mitgefiebert haben!!!“