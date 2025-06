Workshop in Erfurt: Inklusive Wege ins Arbeitsleben

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Veranstaltungsflyer

Foto: Liga Selbstvertretung Thüringen

Erfurt (kobinet) In den Räumen der Liga Selbstvertretung Thüringen in Erfurt findet am Freitag, den 28. Februar 2025 ab 10:00 Uhr ein Workshop für Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen statt. Dabei geht es um das Thema: Inklusive Wege ins Arbeitsleben. Die Workshopleiterin Andrea Grassow hat hierzu den Personalleiter von Ikea eingeladen. Gemeinsam wird den Fragen nachgegangen: Was sind Inklusionsfirmen? Wie funktioniert das Budget für Arbeit oder das Budget für Ausbildung? Wer hilft mir bei der Joberprobung oder Jobsuche? Was sind meine persönlichen Stärken? Die Anmeldung ist auch kurzfristig noch möglich.

„Ab 10:00 Uhr können sich die Teilnehmerinnen für 4 Stunden im Workshop informieren, eine Stärkebox erstellen, erste eigene Schritte planen. Auch die neue Thüringer Sozialministerin, Frau Schenk, sieht die Bedeutung inklusiver Einstiege in den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen und wird zur Begrüssung mit dabei sein. Organisiert wird der Workshop durch den Landesverband für Frauen mit Behinderungen in Kooperation mit der Liga Selbstvertretung Thüringen“, heßt es in der Ankündigung. Die Vorständin Andrea Grassow verweist zudem auf weitere Veranstaltungen noch bis Ende Februar im Popup Store der Stadt Erfurt zu verschiedenen Themen unter dem Motto Erfurt inklusiv:

Link zu den Veranstaltungsankündigungen

Wer zum Workshop kommen möchte, meldet sich bitte per Mail unter [email protected] an.