Simone Fischer mit 16 Stimmen Vorsprung wohl im Bundestag

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Simone Fischer

Foto: privat

Stuttgart (kobinet) Spannender hätte der Wahlabend im Hinblick auf die Wahl einer Direktkandidatin im Wahlkreis 258 Stuttgart I nicht sein können. Nach einem langen Hin und Her, meist mit einem Stimmenvorsprung der CDU-Kandidatin Elisabeth Schick-Ebert mit einigen hundert Stimmen, zog sich die Entscheidung lange hin. Am Ende hat die derzeitige Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg und Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Simone Fischer allerdings die Nase vorn. Nach dem vorläufigen Ergebnis zieht sie mit 16 Stimmen Vorsprung in den Deutschen Bundestag ein. Der Gewinn des Wahlkreises hat für Simone Fischer eine besondere Bedeutung, denn über die Landesliste der baden-württembergischen Grünen mit Platz 15 hätte sie den Einzug in den Bundestag nicht geschafft. Dieses äusserst knappe Wahlergebnis für Simone Fischer macht deutlich, das bei Wahlen wirklich jede Stimme zählt. Zu hoffen ist nun, dass es bis zur Verkündung des Amtlichen Endergebnisses keine Stimmverschiebungen mehr gibt, so dass im neuen Deutschen Bundestag mit Simone Fischer eine weitere behinderte Frau vertreten sein wird.

Im Einzelnen erhielt Simone Fischer von den Grünen 45.668 Erststimmen gegenüber 45.652 Stimmen ihrer Konkurrentin Elisabeth Schick-Ebert.

Link zum Ergebnis des Wahlkreis 258 Stuttgart I

Link zum kobinet-Interview mit Simone Fischer vom 12. Februar 2025 zu ihrem Wahlkampf