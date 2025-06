Menschen mit Behinderung nicht vergessen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Ulla Schmidt

Foto: Bundesvereinigung Lebenshilfe

BBERLIN (kobinet) Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert nach der Bundestagswahl: Deutschland muss ein soziales Land bleiben ! Nach der gestrigen Bundestagswahl beginnen nun die Beratungen für eine neue Bundesregierung. Ulla Schmidt, die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Bundesministerin, fordert dabei die Politik auf: "Deutschland muss ein soziales Land bleiben! Menschen mit Behinderung und ihre Anliegen waren im Wahlkampf kaum sichtbar. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass sie angemessene Unterstützung erhalten und am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Das gebietet nicht zuletzt die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland schon seit mehr als 15 Jahren gültiges Recht ist."

Zugleich verweist Ulla Schmidt auf die aktuellen Forderungen der Lebenshilfe an die Politik, welche auf dieser Internetseite nachzulesen sind.