Heike Heubach hat Wiedereinzug in den Bundestag knapp geschafft

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Heike Heubach vor Schild der SPD Schwaben

Foto: SPD Schwaben

Augsburg (kobinet) Die SPD hat in Bayern bei der Bundestagswahl zwar nur 11,6 Prozent der Wähler*innenstimmen bekommen, das reicht aber gerade noch für den Wiedereinzug von Heike Heubach in den Bundestag. Die erste gehörlose Frau im Bundestag, die im Dezember 2024 für eine ihrer Reden, die sie in Gebärdensprache gehalten hatte, ausgezeichnet wurde, hat es mit dem Listenplatz 14 auf der bayerischen Landesliste der SPD gerade noch in den Bundestag geschafft. Denn insgesamt sind in Bayern nur 14 Abgeordnete der SPD in den Bundestag gewählt worden. Vor allem wenn es zu einer Koalition zwischen CDU/CSU und SPD kommen sollte, könnte auch der behindertenpolitische Einfluss von Heike Heubach auf die zukünftige Behindertenpolitik zunehmen.

Link zum Wahlergebnis mit den Abgeordneten aus Bayern, die zukünftig im Bundestag vertreten sein werden

Link zum kobinet-Interview zum Wahlkampf von Heike Heubach vom 17. Februar 2024