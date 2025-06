Einige bisherige behindertenpolitische Akteur*innen wieder im Bundestag

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Person mit kobinet-T-Shirt mit Blick auf den Reichstag

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Behindertenpolitik wird von vielen zwar oft lediglich als Nieschenthema betrachtet, aber ein Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 zeigt, dass viele zentralen behindertenpolitisch aktiven Abgeordneten, die für die Wahl wieder angetreten sind, erneut den Sprung ins Parlament geschafft haben. Sören Pellmann, der bisher für die Behindertenpolitik der LINKEN verantwortlich war, hat in Leipzig sogar erneut ein Direktmandat errungen und wird wieder im Bundestag vertreten sein. Genauso wie Corinna Rüffer, die mit Listenplatz 3 in Rheinland-Pfalz den Wiedereinzug in den Bundestag für die Grünen geschafft hat. Auch Wilfried Oellers, der bisher für die CDU für die Behindertenpolitik verantwortlich zeichnete, hat den Wiedereinzug in den Bundestag durch ein Direktmandat geschafft. Heike Heubach wird für die SPD ebenfalls wieder im Bundestag vertreten sein. Sie wurde auf Platz 14 der bayerischen Landesliste der SPD in den Bundestag gewählt. Hinzu kommt Simone Fischer, die für Bündnis 90/Die Grünen neu in den Bundestag gewählt wurde und in Stuttgart äusserst knapp das Direktmandat gewonnen hat.

Hubert Hüppe, der viele Jahre im Bundestag vertreten war und sich dort besonders in der Behindertenpolitik stark gemacht hatte, war nicht mehr zur Wahl angetreten. Ebenso Takis Mehmet Ali von der SPD, der bereits Ende 2024 den Bundestag für einen anderen Job verlassen hatte.

Link zur Übersicht der Bundeswahlleiterin über die gewählten Bundestagsabgeordneten aus den einzelnen Bundesländern