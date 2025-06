Belange von Menschen mit Behinderung uneingeschränkt mitdenken

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Die Vorsitzende des bvkm Beate Bettenhausen

Foto: bvkm

DÜSSELDORF (kobinet) Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) appelliert nach der Bundestagswahl an die Parteien, dass die Belange von Menschen mit Behinderung Eingang in die Koalitionsvereinbarungen finden müssen. "Die neue Bundesregierung steht in der Pflicht, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung konsequent voranzutreiben", betont die Vorsitzende des bvkm, Beate Bettenhausen. "Die bedarfsgerechte Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe, besonders für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, muss in der kommenden Legislaturperiode höchste Priorität haben.", sagt sie.

Schon im Vorfeld der Wahlen hatte der bvkm seine wichtigen Kernforderungen in den Wahlprüfsteinen formuliert. Der bvkm erwartet von den Koalitionsverhandlungen Zusagen in folgenden Bereichen:

• die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, insbesondere durch barrierefreien Zugang zu Gesundheitsleistungen,

• die Sicherstellung der freien Wahl des Wohn- und Lebensortes,

• die Verbesserung der Entlastungsleistungen der Pflegeversicherung sowie der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf,

• die Stärkung der Berufsbilder der Eingliederungshilfe,

• die Investitionen in barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum,

• die zügige Umsetzung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe.

Eine offene und tolerante Gesellschaft ist die Grundvoraussetzung für echte Teilhabe. „Dies muss sich“, so die bvkm-Vorsittzende, „in der Regierungspolitik der nächsten Jahre widerspiegeln“. Der bvkm wird auch für die neue Regierung ein verlässlicher Impulsgeber und Gegenüber sein. „Uns ist der respektvolle Umgang mit unseren Gesprächspartner:innen in Politik und Gesellschaft wichtig. Zivilgesellschaftliches Engagement ist ein unerlässlicher Bestandteil einer lebendigen Demokratie und muss weiterhin aktiv gefördert werden“, so Beate Bettenhausen.

Der Verband erklärt zugleich, die Koalitionsverhandlungen und die Umsetzungen seiner Forderungen aktiv begleiten zu wollen.