27. Peer Counseling-Weiterbildung startet in Uder

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bild zum bifos-Video zur Peer Counseling Weiterbildung

Foto: bifos

Uder (kobinet) Heute, am 24. Februar 2025, beginnt im Thüringischen Uder die mittlerweile 27. Weiterbildung der Peer Counselor*innen ISL, die vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) durchgeführt wird. "In den kommenden Monaten werden 14 Teilnehmende mit unterschiedlichsten Behinderungen an dieser einzigartigen Weiterbildung teilnehmen, die bis Februar 2026 dauert und in sechs Blöcken stattfindet." Dies teilte Jenny Bießmann den kobinet-nachrichten mit.

„Die Teilnehmenden werden in die Geschichte der Selbstbestimmt Leben Bewegung eingeführt und erleben einen ausführlichen Block zur Selbsterfahrung als Mensch mit Behinderung. Ein wichtiger Punkt in der Weiterbildung liegt in den Blöcken drei und vier, die sich mit dem Schwerpunkt der Beratung beschäftigen. Hier stehen die klientenzentrierte Beratung nach Carl Rogers sowie systemische Beratung im Mittelpunkt. Nach diesen beiden Blöcken folgt die praktische Anwendung des Erlernten. Die Themen reichen von Teilhabeplanverfahren über persönliche Zukunftsplanung bis hin zum persönlichen Budget und Netzwerkarbeit. Die Weiterbildung wird ausschließlich von Trainer*innen mit unterschiedlichen Behinderungen und Altersstrukturen durchgeführt, was den Austausch und die Vielfalt der Perspektiven bereichert“, berichtet Jenny Bießmann.

Interessierte, die ebenfalls an dieser wertvollen Weiterbildung teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen, den neuen Imagefilm des bifos zur Peer Counseling Weiterbildung auf YouTube anzuschauen. Die Bewerbungen für die 28. Weiterbildung, die voraussichtlich im Januar 2026 beginnt, sind bereits jetzt möglich. Für weitere Informationen und zur Anmeldung empfiehlt sich eine Besuch auf der Website oder ein direkter Kontakt.

Kontakt: Jenny Bießmann Peer Counselorin ISL

https://peer-counseling.org/2020/01/15/26-peer-counseling-weiterbildung-pcw/

[email protected]

0173 60 44 99 5