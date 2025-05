Größte Demo gegen rechts heute im Wahllokal

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Plakat für die Demo gegen rechts durch die Stimmabgabe im Wahllokal

Foto: public domain

Berlin (kobinet) In den letzten Wochen haben viele Menschen gegen rechte Parteien und Tendenzen im Vorfeld demonstriert. Sie haben auf vielfältige Weise dafür geworben, wählen zu gehen und dabei demokratischen Parteien ihre Stimme zu geben. Dabei haben auch viele behinderte Menschen und ihre Verbände ihre großen Sorgen vor einem Rechtsruck und einer inklusionsfeindlichen Politik geäußert. Heute, am 23. Februar 2025 gilt es, denn viele Menschen werden zur Wahl schreiten, rollen oder humpeln. Ein Plakat machte im Vorfeld der Wahl in den sozialen Medien die Runde und trifft nach Ansicht von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul die Sache. Das Plakat trägt die Aufschrift "Größte Demo gegen rechts! Datum: 23.2.2025 - Uhrzeit: 8.00 bis 18:00 Uhr - Ort: Dein Wahllokal".

Wer noch unschlüssig ist, welche Partei gewählt werden soll, die Berichte der kobinet-nachrichten der letzten Wochen liefern hierzu vielfältige Informationen zur Meinungsbildung.