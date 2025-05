Mach mit beim Barrieren-Check

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wahlzettel mit Kreuz

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Am 23. Februar 2025 ist es soweit: die Bundestagswahl findet statt und auch viele behinderte Menschen werden in die Wahllokale gehen rollen oder humpeln. "Wie barrierefrei war das Wahllokal, in dem du gewählt hast? Gab es Stufen am Eingang? Keine eindeutigen Beschilderungen? Zu wenig Platz auf Gängen oder zwischen Wahlkabinen? Mach mit und fülle das Formular zum Barriere-Check aus. Wir wollen lernen, was euch bei der Wahl vor Ort am meisten behindert hat", heißt es dazu von den Sozialhelden im Rahmen der Wheelmap, die zur Bundestagswahl unter dem Motto "WahlLokal oder #QualLokal?" einen Barriere-Check durchführen wollen und hierfür einen Fragebogen entwickelt haben.

Link zu weiteren Informationen und zum Fragebogen