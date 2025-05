Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Kassel / Berlin (kobinet) "Inklusion braucht Demokratie damit behinderte Menschen mittendrin lernen, wohnen und arbeiten können. Deshalb gegen Ausgrenzung und Diskriminierung." Dieses Kurzstatement des Behindertenrechtlers Ottmar Miles-Paul hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) im Rahmen ihrer Aktion unter dem Motto "Inklusion braucht Demokratie … Deshalb: kein Platz für Diskriminierung und Ausgrenzung!" ins Internet eingestellt. Mit den mittlerweile 49 ins Internet eingestellten 10-Sekunden-Kurzvideos, die über die sozialen Medien verbreitet und geteilt werden sollen, will die Selbstvertretungsorganisation behinderter Menschen ein Zeichen zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 setzen. Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar sollen über 50 Videos verbreitet werden, die für eine demokratische Wahl aufrufen. Dieses Ziel ist mitterweile erreicht.

„Wow, wir sind begeistert! Bereits 50 unterschiedliche Menschen mit verschiedensten Diskriminierungserfahrungen haben sich an unserer Initiative ‚Inklusion braucht Demokratie!‘ beteiligt. Das ist ein starkes Zeichen für Vielfalt und Solidarität! Wir rufen nochmals auf: Wählt bitte mit Bedacht und denkt an die Lehren aus der Geschichte, insbesondere an das Jahr 1933, als die falschen Personen an die Macht kamen. Auch wir Menschen mit Behinderungen wollen weiterhin ein Teil dieser Gesellschaft sein!

Gemeinsam können wir eine inklusive Zukunft gestalten. Lasst uns unsere Stimmen erheben und für eine gerechte Gesellschaft kämpfen!“ schreibt Jenny Bießmann vom Verein aktiv und selbstbestimmt (akse) und vom Vorstand der ISL auf Instagram.