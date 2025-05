Digitaler Barrierenmelder in Frankfurt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Frankfurt am Main (kobinet) Die Stadt Frankfurt am Main erweitert ihren digitalen Mängelmelder um eine neue Kategorie: Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger Barrieren im öffentlichen Raum direkt über https://www.ffm.de/frankfurt/de/home melden. Bürgerinnen und Bürger können darüber mit wenigen Klicks auf Missstände in Frankfurt hinweisen. Damit wird die Plattform, die bisher vor allem zur Meldung von Problemen wie illegal abgelagertem Müll oder Straßenschäden genutzt wurde, um einen wichtigen Bereich erweitert.

So funktioniert die Meldung von Barrieren

Bürgerinnen und Bürger können ab sofort unkompliziert und digital Hinweise zu Barrieren wie schlecht zugänglichen öffentlichen Einrichtungen, Gehwegproblemen oder anderen Einschränkungen melden. Die Stabsstelle Inklusion nimmt die Meldungen auf und leitet sie an die zuständigen Stellen weiter. Die eingegangenen Hinweise werden gesammelt und sorgfältig geprüft, um Hindernisse zeitnah zu beseitigen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass manche Anliegen längere Planungs- und Umsetzungszeiten erfordern, beispielsweise eine barrierefreie Haltestelle.

Erfolgreiche Pilotphase und weitere Optimierung

Die Einführung dieser neuen Funktion geht auf eine politische Initiative zur Verbesserung der Inklusion und Barrierefreiheit in der Stadt zurück. Die Dezernentin für Bürger:innen, Digitales und Internationales, Eileen O‘Sullivan, betont die Bedeutung dieses Schritts: „Mit der neuen Funktion im Mängelmelder schaffen wir eine niederschwellige und digitale Möglichkeit, Hinweise zur Barrierefreiheit direkt an die Stadtverwaltung zu richten. Das verbessert den Service für die Bürgerinnen und Bürger und ermöglicht die direkte Beteiligung von mehr Menschen als zuvor.“ Vor der offiziellen Einführung wurde die neue Kategorie in einer Pilotphase getestet. Dabei wurden eingehende Meldungen zunächst per E-Mail an die Stabsstelle Inklusion weitergeleitet, um die Nachfrage und den Bedarf zu bewerten.

Aufgrund der positiven Resonanz und in enger Zusammenarbeit zwischen der Stabsstelle Bürgerinnenbeteiligung, der Stabsstelle Inklusion und dem Team des Mängelmelders wurde die Kategorie „Barrierefreiheit“ nun offiziell integriert. Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg sagt dazu: „Eine Stadt für alle entsteht durch Zusammenarbeit und Offenheit. Diese neue Kategorie des Mängelmelders ist ein wichtiger weiterer Baustein für eine offene und inklusive Stadtgesellschaft.“ Künftig wird die Stadt Frankfurt die eingehenden Meldungen genau beobachten und auswerten, um die Plattform gegebenenfalls weiter zu optimieren.

Weitere Informationen zum Mängelmelder

Über den Mängelmelder der Stadt Frankfurt können Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert Folgendes melden:

• herumliegender Müll

• Straßenschäden

• defekte Ampeln

• schadhafte Straßenschilder

• Schrottfahrzeuge

• kaputte Straßenbeleuchtung

• verstopfte Sinkkästen

• defekte Spielgeräte

• Schäden an Parkbänken

• Barrierefreiheit

Alternativ geht das auch über die kostenfreie App „FFM.de“ für Apple (ab iOS 12) und Android (ab Android 10.0).

Quelle: Stadt Frankfurt