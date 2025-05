Teilhabepolitische Bilanz von Wilfried Oellers

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wilfried Oellers

Foto: Wilfried Oellers

Berlin (kobinet) Eine teilhabepolitische Bilanz in der zu Ende gehenden 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages hat der Beauftragten für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers, vor kurzem veröffentlicht. "In der zu Ende gehenden Wahlperiode stellte sich für uns als CDU/CSU-Fraktion in unserer neuen Rolle in der Opposition die Herausforderung, die Teilhabepolitik der Bundesregierung kritisch zu hinterfragen und gleichzeitig eigene konstruktive Vorschläge einzubringen. Inhaltlich lag der Schwerpunkt meiner Arbeit insbesondere auf den Themenbereichen Inklusiver Arbeitsmarkt, Barrierefreiheit sowie dem Bundesteilhabegesetz", heißt es in der Einführung der veröffentlichten Bilanz von Wilfried Oellers.

Link zur teilhabepolitischen Bilanz von Wilfried Oellers